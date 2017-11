Lichtshow op de Afsluitdijk voor het eerst te aanschouwen

Het liep nog niet storm, maar de bezoekers die vrijdagavond op de lichtshow van Daan Roosegaarde bij de Afsluitdijk afkwamen waren enthousiast. Vrijdagavond waren de ontwerpen Lichtpoort, Windvogel en Glowing Nature voor het eerst zichtbaar voor publiek. Lichtpoort is een permanent ontwerp met reflectoren op de sluizen aan beide kanten van de weg. Die lichten op als ze worden beschenen door de koplampen van de auto's.

Windvogel is een intelligente vlieger die stroom opwekt door te bewegen in de wind. Glowing Nature bij het Kazemattenmuseum is een project met lichtgevende algen. Zo ligt er een vloer die oplicht als mensen er met de voeten of handen overheen vegen. Het lichtproject is tot 21 januari te aanschouwen.