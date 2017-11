Cambuur pakt eerste thuisoverwinning in Jupiler League

Sportclub Cambuur heeft vrijdagavond voor het eerst dit seizoen een thuisoverwinning gepakt in de Jupiler League. In Leeuwarden won de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen met 1-0 van Fortuna Sittard. Het duel was nog maar net begonnen toen Melvin Peersman de thuisploeg op voorsprong zette. In de tweede minuut schoot hij van dichtbij in de goal. Verder hield Cambuur in de eerste helft goed de controle. In de 33ste minuut was er een domper voor Bryan Smeets, hij werd met rood van het veld gestuurd na opschudding tussen de twee ploegen.

In de tweede helft was Fortuna Sittard het meest aan de bal, maar grote kansen kwamen er in eerste instantie niet voor de Limburgers. In de 72ste minuut ontsnapte Cambuur aan een tegentreffer, toen een voorzet van Fortuna nog maar net voorbij de tweede paal ging. Daarna konden de Leeuwarders de wedstrijd uitspelen. Houtkoop kreeg, met nog een paar minuten te gaan, nog een schotkans, maar keeper Santos van Fortuna Sittard pakte de bal.

Opstelling SC Cambuur: Cummins, Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Van der Laan (82. Houtkoop), Peersman, Mannes, Van Kippersluis (63. Daniels), Smeets (33. rood), Mathieu (71. Narsingh) en Barto.