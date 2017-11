It Koartling in Buitenpost gaat samenwerking aan met AanZet

Stichting It Koartling, die de Húskeamer van Buitenpost een jaar geleden opgezet heeft, gaat samenwerken met Stichting AanZet in Leeuwarden. In de Húskeamer kan iedereen uit het dorp en omgeving langskomen voor bijvoorbeeld een kopje koffie, een spelletje, hulp of een luisterend oor. Het project draait volledig op vrijwilligers. Professionals van AanZet gaan vanaf nu ondersteuning en begeleiding bieden aan vrijwilligers. Hierdoor kan volgens de initiatiefnemers het project zich verder ontwikkelen.

Door de renovatie en uitbreiding van It Koartling kan een ruimte volledig als huiskamer worden ingericht. Hierdoor kunnen er vanaf nu ook andere activiteiten plaatsvinden.