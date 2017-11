Zaailand in het teken van Friese verkeersslachtoffers

Op het Zaailand in Leeuwarden wordt zaterdag stilgestaan bij het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Fryslân. Op het plein komen 32 stoelen te staan. Ze vertegenwoordigen de mensen die het afgelopen jaar om het leven kwamen in het verkeer. Het initiatief, opgezet door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF), moet mensen bewust maken van hun eigen gedrag in het verkeer.

De stoelen op het plein staan er vanaf elf uur 's ochtends tot vier uur 's middags. Zondag is de internationale herdenking van verkeersslachtoffers in meer dan honderd landen.