Cambuur wil impuls geven aan Leeuwarder wijk Oud-Oost

Een werkgelegenheidsimpuls geven in de wijk Oud-Oost in Leeuwarden. Dat is het doel van het 'Pact van Cambuur'. Dit is een samenwerking tussen SC Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de Business Club Cambuur. Sinds 1936 maakt voetbalclub Cambuur onderdeel uit van de wijk, maar met de komst van het nieuwe stadion bij het WTC verdwijnt deze uit het straatbeeld van Oud-Oost.

De initiatiefnemers van Pact van Cambuur zijn zich ervan bewust dat het weggaan uit de wijk ook een groot verlies op sociaal-maatschappelijk gebied betekent. Het doel is om vijftig mensen, die nu in de bijstand zitten, aan een baan te helpen. Dit onder het motto 'van de bank naar een basisplaats'.