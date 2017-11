Zwarte Pieten bij intocht van Sinterklaas in Dokkum

Bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum zijn Zwarte Pieten aanwezig. Dat was te zien in het Sinterklaasjournaal op NPO3. In de aflevering van vrijdagavond waren twee Pieten te zien. Een die zwartgeschminkt was en een vrouwelijke Piet die geen schmink ophad. Omroep NTR had eerder al aangegeven dat er geen rol meer zou zijn voor gekleurde Pieten met een blauwe baard en een gele neus, zoals afgelopen jaar.

Mediadirecteur Willemijn Francissen zei toen al dat er gezocht zou worden naar een middenweg. ''We weten allemaal dat je zwart wordt als je door een schoorsteen gaat en dat is wat Pieten doen. Bij ons is zwart geen huidskleur, maar roet. Iedereen kan Piet worden, of je nu wit-, licht- of donkergetint bent.''