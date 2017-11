Advocaat: ''Geen opruiing bij demonstratie actiegroep''

Bij de demonstratie die de actiegroep tegen Zwarte Piet uit Fryslân wilde weren, was helemaal geen sprake van opruiing. Dat zegt advocaat Bart Canoy uit Leeuwarden. De tegendemonstratie is afgeblazen. De politie heeft bij de organisatie gedreigd met vervolging voor opruiing, wanneer het wel zou doorgaan. Dat zei een van de initiatiefnemers op Facebook. ''Opruiing is aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit of aanzetten tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag,'' zegt Canoy. ''Dat moet heel concreet zijn, heel duidelijk, en ondubbelzinnig. Daarvan is hier geen sprake.''

''Als je de letter van de wet volgt, kun je zeggen dat het versperren van de weg niet mag. Dat is een strafbaar feit in de wegenverkeerswet. Iemand oproepen dat te doen, zou dan opruiing zijn. Maar als je alle omstandigheden erbij pakt, de toon van Jenny Douwes, die jaagt niets aan. Er is geen opzet tot geweld. Dat is allemaal niet aan de orde. Het was een ludieke actie.''