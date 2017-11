Judoka Margriet Bergstra is snel uitgeschakeld op de Grand Prix in Den Haag. Bergstra had in de eerste ronde in de klasse tot 57 kilo een bye, maar in haar eerste wedstrijd werd ze meteen uitgeschakeld door de Belgische Mina Libeer. Ze verloor pas na de golden score.

Zaterdag komen de Friezen Sanne Vermeer (-63 kilo) en Natascha Ausma (-70) nog in actie in Den Haag.