Overeenkomst Friese taal door zeven gemeenten ondertekend

Zeven Friese gemeenten hebben vrijdag de bestuurlijke overeenkomst 'Fries Taalbeleid' ondertekend. Het gaat om de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Ook de provincie en het Rijk zijn akkoord gegaan met de overeenkomst. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de nieuwe gemeente Waadhoeke gevormd. De bestaande gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân worden uitgebreid. Met de ondertekening wordt ervoor gezorgd dat het gebruik van de Friese taal niet achteruit gaat.

Als een inwoner van bijvoorbeeld Littenseradiel in het Fries kan trouwen, dan moet dit ook in de nieuwe gemeente Leeuwarden mogelijk blijven. De bedoeling is dat om de drie jaar een rapport gemaakt wordt over de stand van zaken van de Friese taal. Dit rapport gaat ook naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag.