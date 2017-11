Inwoners enthousiast maken om woning te verduurzamen

De gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân zullen zich gezamenlijk inzetten om inwoners enthousiast te maken om hun woning duurzaam te maken. In beide gemeenten lopen hiervoor projecten, die zijn nu gebundeld in de campagne Groene Start. Met de onthulling van twee groene huizen is de actie officieel van start gegaan.

De bedoeling is dat inwoners van een rood G-label naar een groen A-label gaan. Uitgangspunt is dat ook mensen die niet veel geld hebben, kunnen meedoen. In een gesprek worden de energiekosten bekeken en wordt gekeken hoe deze kosten kunnen worden verlaagd.