Schaatster Marrit Leenstra is bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger vierde geworden op de 1000 meter. Ze reed een tijd van 1.15.36. De Japanse Noa Kodaira was de snelste. Ze zette een nieuw baanrecord neer: 1.14.33. Miho Takagi, ook uit Japan, werd tweede in 1.14.79.

Wereldkampioene Heather Bergsma uit Aldeboarn eindigde op de derde plaats. De vrouw van Jorrit Bergsma reed een tijd van 1.15.04.