Vliegtuig en helikopter botsten net niet boven vliegbasis

Boven de vliegbasis in Leeuwarden zijn een zweefvliegtuig en een helikopter van RAV-Fryslân enkele maanden geleden bijna met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats in juni. De helikopter had net een patiënt afgezet bij het ziekenhuis in Groningen en vloog op de ILS, een automatisch besturingssysteem, naar de basis toe. De piloot had via de radio al een melding gedaan. Die is doorgegeven aan de zweefvliegclub die daarna alle starts heeft stilgelegd. De melding is alleen niet doorgegeven aan één van de zweeftoestellen die toen nog in de lucht was.

'Near miss'

Op het moment dat de helikopter daar aankwam, kruisten de beide toestellen elkaar op een verschillende hoogte. Er was sprake van een zogenaamde 'near miss'. Beide toestellen zijn veilig geland. Op het moment van het incident was de vliegbasis dicht. Er zit dan al een persoon op de verkeerstoren. Door een fout in de procedures heeft die persoon de melding niet doorgegeven aan het zweefvliegtuig dat net toen de landing aan het inzetten was.

Alle drie partijen hebben het incident uitgebreid geëvalueerd. Ze hebben om tafel gezeten om de procedures nog eens goed door te nemen en aan te passen. Er is een melding van het incident gedaan bij de inspectie voor leefomgeving en transport.