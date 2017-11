''Raad informeren over alternatieve locaties biovergister''

Gemeentebelangen Achtkarspelen wil dat het college van burgemeester en wethouders voortaan in alle raadsbijeenkomsten de raad bijpraat over de zoektocht naar alternatieve locaties voor de beoogde biovergister in Kootstertille. Het college heeft in oktober toegezegd dat de ondernemer die de biovergister wil plaatsen, het komende half jaar op zoek gaat naar een andere locatie, verder van de dorpskern.

Gemeentebelangen wil elke maand op de hoogte gesteld worden van de resultaten van de zoektocht, om in april 2018 niet voor verrassingen te staan.