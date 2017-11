Balksters stemmen over de toekomst van hun dorp

De inwoners van Balk mogen vanaf vrijdag stemmen over de toekomst van hun dorp. Na onderzoek zijn er diverse scenario's gemaakt door de gemeente De Fryske Marren en plaatselijk belang Balk Vooruit. De ideeën gaan voornamelijk over sociale en culturele voorzieningen in het dorp, maar ook over sport en onderwijs.

Het rapport werd vrijdag gepubliceerd. De komende twee weken kunnen de Balksters hun voorkeur aangeven. Op 29 november is er ook een inloopbijeenkomst in de Treemter, waar de diverse scenario's worden toegelicht.