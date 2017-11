Harlinger krijgt celstraf voor brandstichting en vernieling

Een 33-jarige man uit Harlingen heeft drie maanden cel gekregen voor brandstichting en vernieling. Hij had begin mei zijn berging achter zijn woning in de Prinses Margrietstraat in brand gestoken. Van de rechter moet hij een schadevergoeding van ruim 600 euro betalen aan de woningbouwvereniging. De Harlinger was boos. Hij vond dat zijn bewindvoerder hem te laat geld gaf.

Zijn geld was op en dat had hij in meerdere berichten laten weten aan zijn bewindvoerder. Toen die niet reageerde, ging de man door het lint. Nadat hij in zijn berging een matras en papier had aangestoken, ging hij ervandoor. Een oplettende buurtbewoner wist op tijd de brandweer te waarschuwen.

De Harlinger had eerder ook al dingen vernield, omdat hij boos was. Zo had hij in juni met een baksteen meerdere ruiten ingesmeten. In maart had hij een baksteen door het raam van een coffeeshop gegooid, omdat hij vond dat hij de verkeerde wiet had gekregen. Daar kreeg hij een werkstraf voor.