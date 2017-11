Verdachte gewelddadige overval in Nes zwijgt

Een overvaller die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op een 73-jarige man uit Nes beroept zich op zijn zwijgrecht. Vrijdag was de pro-formazitting in Leeuwarden. De 40-jarige Serviër is momenteel in Servië. De officier van justitie is bij hem geweest om de man te verhoren. Het DNA van de Serviër is aangetroffen op een sok waarmee is geprobeerd het slachtoffer te wurgen. De man is geconfronteerd met de foto's, maar zei er niets over.

Geen veroordeling

De Serviër zal waarschijnlijk niet in Nederland worden veroordeeld. omdat Servië geen onderdanen uitlevert. De andere verdachten moeten waarschijnlijk wel voorkomen. Zij zijn wel in Nederland. De zaak zal in het voorjaar van 2018 voorkomen. Het slachtoffer werd overdag door twee mannen overvallen. De man werd vastgebonden met tape.

Daarna doorzochten de overvallers de woning. Ze gebruikten extreem veel geweld. Het slachtoffer had diverse botbreuken en kneuzingen. De overvallers namen antiek, snuisterijen en zilveren bestek mee. Drie dagen voor de overval waren er twee mannen met een Oost-Europees uiterlijk aan de deur bij de man, om een kast die hij op Marktplaats had te bekijken.