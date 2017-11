"Politiek? Ik steek er geen energie meer in"

Bijna de helft van de provincie kan woensdag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verslaggever René Koster registreerde daarover op de Leeuwarder vrijdagmarkt twijfel, een afkeer van de politiek en voorkeur voor lokale partijen. "Wij gaan voor een lokale partij, die mensen weten het beste wat er leeft en worden ook niet van bovenaf aangestuurd", zei een marktbezoeker. "Ik ga niet stemmen, ze doen toch wat ze zelf willen. De Harmonie, het Zaailand, allemaal projecten die zijn doorgegaan, terwijl de mensen het niet wilden. Ik steek er geen energie meer in!"

Een echte Bildtker vertelde uit protest tegen de herindeling, niet naar de stembus te gaan. Een D66-stemmer twijfelde over haar eigen partij vanwege de kabinetsplannen over de dividendbelasting en een senior koos voor 50Plus: "Want 50-plus dat zijn we uiteindelijk ook, toch?"