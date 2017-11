Omrop TIP: Op wie kan ik stemmen?

Op woensdag 22 november mogen de inwoners van zeven Friese gemeenten naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Deze gemeenteraadsverkiezingen worden eerder gehouden dan normaal, omdat deze gemeenten binnenkort zullen fuseren tot drie nieuwe gemeenten, te weten Waadhoeke, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De inwoners van deze gemeenten komen dus in een grotere gemeente te wonen. De afstand naar het gemeentehuis zal voor de meeste mensen letterlijk groter worden. Wij zochten uit wat de verschillende partijen de belangrijkste punten in hun gemeente vinden.

Lijsttrekkers aan het woord

In Buro de Vries komen alle lijsttrekkers van de al bestaande partijen aan het woord. Ze stellen zichzelf voor en vertellen wat voor hen het belangrijkste punt in de gemeente is waar ze op inzetten. Verder gaan ze in debat met twee van hun collega's. Hoe behoud je de eigen identiteit? Zullen de kleine dorpen niet ondersneeuwen bij de grote kernplaatsen? Is de zorg een punt van zorg en zo ja hoe willen ze dat oplossen? Over deze en nog veel meer onderwerpen hoo je de plannen van de diverse partijen.

Een week geleden kon u bij Buro de Vries al kennismaken met alle nieuwkomers.