Massale politie-inzet bij intocht Sinterklaas in Dokkum

Zaterdag is het zover. Dan komt Sinterklaas eindelijk aan in Dokkum. Veel kinderen hebben vrijdagnacht vast moeite met slapen. Maar ook sommige volwassenen zullen misschien wat meer wakker liggen dan anders. Want wat komt er nog meer naar de stad en hoe volwassen zijn de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Een zorg voor de burgemeester van Dongeradeel, Marga Waanders.

Protestgroepen

De protestgroepen zijn geen verrassing voor Waanders. "Toen wij ons aanmeldden om dit jaar de intocht te verzorgen, wisten wij dat we deze discussie weer zouden krijgen. Hier moet je goed mee omgaan. Mensen mogen in dit land van alles vinden en dat is ook mooi. Ik weet dat veel mensen in Fryslân willen dat Zwarte Piet blijft zoals hij nu is, zwart. Maar er zijn ook mensen die dit willen veranderen. Wij hebben gesprekken gehad met beide groepen."

Uiteindelijk is besloten dat de actiegroep tegen Zwarte Piet wel welkom is in Dokkum, maar dat Project P niet mag protesteren. Die laatste groep wil actie voeren tegen de anti-Zwarte Pietengroep Kick Out Zwarte Piet. Waanders: "Het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester kijken naar wat wel en niet kan qua protesten. Protesteren is een grondrecht, maar met randvoorwaarden. Het Openbaar Ministerie heeft geconstateerd dat Project P op de grens zit van wat wel en niet kan."De groep wordt niet toegestaan om actie te voeren. Kick Out Zwarte Piet mag de route van de intocht wel lopen en krijgt daarna een apart vak toegewezen om te protesteren.

Politie-operatie

De stad is volgens de burgemeester goed voorbereid op het grote aantal bezoekers. Er zijn de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en er is zaterdag veel politie aanwezig in Dokkum. Het is een van de grootste politie-operaties in Fryslân. "Ik denk dat de Elfstedentocht nog net iets groter is, maar dit is natuurlijk wel een heel groot evenement", zegt Waanders, die veel zin heeft in de van zaterdag.

Sinterklaas wordt zaterdag om 12.00 uur verwacht in Dokkum. Op onze webcam is te zien hoe druk het is op de Zijl.