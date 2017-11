Vliegbasis Leeuwarden krijgt onbemande Reaper-vliegtuigen

In het jaar 2020 vliegen er vanaf vliegbasis Leeuwarden ook onbemande vliegtuigen. Het gaat om toestellen van het type MQ-9 Reaper. Het kabinet vervroegt de aanschaf daarvan. Het gaat om een investering van zo'n 250 miljoen euro. Er worden er vier gekocht en die worden ondergebracht bij het 306-squadron.

Bij defensie is enorme behoefte aan de onbemande toestellen. Vanaf grote hoogte kunnen ze goed in de gaten houden wat er op de grond gebeurt. Op de vliegbasis Leeuwarden komen grondstations te staan. In die stations zitten twee mensen die het toestel besturen. Dat kan over de hele wereld zijn. De toestellen kunnen tussen de 14 en 42 uren in de lucht blijven.