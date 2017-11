Openbare scholen op platteland dreigen te verdwijnen

Op een aantal plaatsen op het Friese platteland lijkt het niet goed te komen met het openbaar onderwijs, waarschuwt gedeputeerde Johannes Kramer. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de spreiding, kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs na de gemeentelijke herindelingen. De trend is dat het op termijn moeilijk wordt, om overal openbaar onderwijs aan te bieden. Meer samenwerking met christelijke scholen zou daarvoor een oplossing kunnen zijn.

Op korte termijn dreigen er problemen te ontstaan in de gemeente Littenseradiel. Die gaat voor het grootste deel over naar Leeuwarden en de hoge opheffingsnorm die daar geldt, zou betekenen dat de kleine scholen in Littenseradiel moeten sluiten. Er is nu een model gemaakt waar te zien is of een aparte opheffingsnorm voor het platteland ook kan helpen. Gedeputeerde Kramer wil begin volgend jaar een bijeenkomst organiseren over de problemen met het openbaar onderwijs op het platteland.