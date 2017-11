Weststellingwerf investeert in verkeersveiligheid

Weststellingwerf trekt 17.000 euro uit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de basisscholen in de gemeente. Op de weg worden markeringen aangebracht. Die moeten duidelijk maken dat er een school staat en dat er kinderen omlopen. Niet alle scholen zijn vanaf de weg goed te zien.

Op asfaltwegen wordt de markering met verf aangebracht, op klinkerwegen gebeurt dat met witte klinkers. In Noordwolde is dat een paar jaar geleden al gedaan, nu zijn de andere scholen dus aan de beurt. In totaal gaat het om 22 basisscholen. De werkzaamheden beginnen nog dit jaar.