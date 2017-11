Friese kinderen leren omgaan met mediagebruik

Kinderen overschatten zichzelf wel eens als het over hun mediagebruik gaat. Dat blijkt uit cijfers van de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet. Jongeren tussen de 10 en de 18 jaar weten vaak wel informatie te vinden op internet, maar kunnen niet goed zeggen of die informatie correct is of niet. Om meer aandacht te geven aan het onderwerp media, ging vrijdag de Week van de Mediawijsheid van start. In deze week wordt gekeken hoe kinderen omgaan met media, maar ook hoe ze zich gedragen op bijvoorbeeld social media. In Fryslân doen de groepen 7 en 8 van 149 basisscholen mee aan het project.

Iedere dag kunnen er aan de hand van spelletjes punten worden verdiend. Aan het eind van de week wordt de klas met de meeste punten uitgeroepen tot meest mediawijze klas van Nederland.