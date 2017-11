Politie zoekt daders gewapende overval en winkeldiefstal

De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van een gewapende overval en winkeldiefstal in Leeuwarden. De politie is op zoek naar de daders en wil hun identiteit achterhalen. De overval was op 1 september bij de slijterij van supermarkt Jumbo aan de Van Loonstraat. Een onbekende man ging rond 17.00 uur de slijterij binnen en haalde een vuurwapen uit zijn jaszak. Hij dwong een winkelmedewerker hem het geld uit de kassa te geven. Daarna ging hij ervandoor.

De winkeldiefstal was op 29 augustus bij elektronicazaak Mediamarkt aan De Centrale. Een man man daar twee laptops mee zonder te betalen.

Mensen die de mannen herkennen of andere informatie hebben over de overval en de diefstal, kunnen contact opnemen met de politie.