Sinterklaas: "Het komt helemaal goed in Dokkum"

Presentator Arjen Overmaat probeerde al de hele week met Sinterklaas te bellen in het radioprogramma Muzyk yn Bedriuw. Eerst belandde hij in Spanje, toen in Frankrijk, daarna bij een Belgisch nummer. Donderdag nam Jeroen Kramer op, de verslaggever van het Sinterklaasjournaal. Maar vrijdagmorgen lukte het dan eindelijk. De enige echte goedheiligman nam de telefoon op en vertelde dat hij heel veel zin heeft, om zaterdag in Dokkum aan te komen voor de landelijke intocht.

Sinterklaas, waarom heeft u voor Dokkum gekozen?

"Dokkum is een hele mooie stad met prachtige, historische gebouwen. Fryslân is sowieso een prachtige provincie. Ik kom er graag en elk jaar natuurlijk met veel plezier. Ik vind het ontzettend leuk om nu eens in Dokkum aan te komen als de televisie er bij is. Dan kan iedereen zien hoe mooi Dokkum en Fryslân is. En de mensen in Dokkum zijn natuurlijk heel aardig en lief."

U weet, in Fryslân spreken en schrijven we Fries. Mogen de verlanglijstjes ook in het Fries in de schoen?

"Jazeker, dat is geen enkel probleem. Ik vind het Fries een prachtige taal en ik kan het een beetje verstaan en lezen. Bovendien zijn er genoeg Pieten die dat ook kunnen, dus de kinderen kunnen gewoon in het Fries hun verlanglijstjes in de schoen doen. Dat komt helemaal goed."

Dat is goed om te horen. Kent u zelf ook een paar Friese woordjes?

"Nou, 'it giet oan' (het begint) en 'lokwinske' (gefeliciteerd)."

U heeft wat problemen onderweg, met storm en pakjes die overboord waaien. Komt het wel goed in Dokkum?

"Ik kom zeker aan in Dokkum. Dat wil ik altijd tegen de kinderen zeggen: hoe spannend het Sinterklaasjournaal ook is of wat ze ook zien en horen, het komt altijd helemaal goed. Ze hoeven zich geen zorgen te maken, het is alleen een beetje spannend af en toe."