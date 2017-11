Warner Hahn: "Ik ben weer nummer één!"

Warner Hahn is volledig hersteld van zijn blessure en staat tegen FC Twente opnieuw tussen de palen. De doelman raakte in de allereerste competitiewedstrijd geblesseerd aan zijn schouder en stond maar liefst tien wedstrijden aan de kant. Vorige week maakte Hahn zijn rentree tegen Sparta, omdat Martin Hansen een polsblessure had. "Ik speel nu weer en het is aan mij om het te laten zien op het veld. Ik ben weer nummer één", zegt Hahn.

Fitte selectie

Na een weekend zonder competitievoetbal heeft de ploeg hard getraind en een oefenwedstrijd gespeeld tegen Werder Bremen (2-2). Vanaf deze week staat het vizier op FC Twente. Na vijf competitiewedstrijden op rij zonder overwinning, gaat SC Heerenveen op zoek naar de drie punten in Enschede. Trainer Jurgen Streppel kan beschikken over een zo goed als fitte selectie. Alleen Marco Rojas is later aangesloten, omdat hij woensdagnacht met Nieuw-Zeeland nog in actie kwam voor het WK kwalificatieduel tegen Peru. Nieuw-Zeeland verloor met 2-0 en gaat daardoor niet naar het WK in Rusland.