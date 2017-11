PvdA: "Laatste adressen ook aansluiten op snel internet"

De provincie moet zo spoedig mogelijk regelen dat de laatste adressen worden aangesloten op snel internet. Dat wil de PvdA in de Provinciale Staten.

Kabelnoord sluit binnenkort de meest onrendabele adressen aan op snel internet. Er is een kleine kink in de kabel, want adressen zonder glasvezel moeten wachten. Volgens de PvdA moeten beide tegelijk worden aangesloten op het glasvezelnet. Het heeft al veel te lang geduurd, vindt de partij. Volgens de planning moeten de onrendabele gebieden over drie jaar snel internet hebben. Een tijdsbestek voor adressen zonder glasvezelkabel is onbekend, volgens de PvdA.