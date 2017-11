Lintje voor inzet bij schaatsen en kaatsen

Sijbrigje Elisabeth Vegter uit Kollumerpomp heeft donderdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Vegter was onder andere de afgelopen veertig jaar vrijwilliger bij het schaatsen in Thialf. Daar was ze jurylid en nationaal scheidsrechter. Verder was ze lid van de technische commissie van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond.

Van 2005 tot 2015 was mevrouw Vegter voorzitter van de kaatsvereniging De Trochsetters in Ee. Van 2011 tot 2017 was ze bestuurslid van de Bond van IJsclubs, Gewest Fryslân van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond.