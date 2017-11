File op de A7 bij Beetsterzwaag na ongeluk, een gewonde

Verkeer op de A7 tussen Drachten en Heerenveen moet bij Beetsterzwaag rekening houden met flinke vertragingen. Daar heeft een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden, waarbij een auto in de middenberm terecht kwam en tegen de vangrail botste. De bestuurder raakte hierbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. Vanwege het ongeluk is een rijstrook afgesloten en staat er een lange file.