Stenen en puin op het strand? Meld het de gemeente

De gemeente Schiermonnikoog pakt de overlast aan van stenen en puinresten op het strand. Het puin komt van een strekdam die Rijkswaterstaat in de jaren 70 heeft aangelegd. De stenen kunnen gevaarlijk zijn bij het zwemmen of andere activiteiten in het water en op het strand.

De gemeente heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat zij een groot deel van de dam weghaalt. Rijkswaterstaat inspecteert de situatie voordat het strandseizoen begint. In het seizoen ruimt de gemeente de stenen op. Mensen die nog stenen vinden in het badseizoen, kunnen dat melden bij de gemeente.