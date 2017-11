Honderdjarigen krijgen eigen boom in Opsterland

In de gemeente Opsterland wordt vanaf nu een fruitboom geplant voor elke honderdjarige. In Ureterp en Gorredijk komen zogeheten 'doorgeeftuinen' naar een idee van burgemeester Ellen van Selm. Ze gaat altijd bij alle honderdjarigen op verjaardagsbezoek, maar een cadeau kopen is altijd moeilijk. Vaak hebben de jarigen alles al en de levensbagage is ook heel groot. Dus kwam ze op het idee om de mensen op een boom te trakteren. Door het inrichten van de 'doorgeeftuinen' wil de gemeente de honderdjarigen eren en er voor zorgen dat anderen er ook van kunnen genieten. Zo kan iedereen elk voorjaar zien dat het leven wordt doorgegeven, wanneer de bomen weer bloeien.

In Ureterp werden donderdag drie bomen geplant voor twee vrouwen van 100 en een van 103 jaar oud. Alledrie waren ze daarbij aanwezig en ze vonden het prachtig.