PvdD: Mestfraude in Fryslân hard aanpakken

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Friese Staten wil dat de provincie mestfraude hard aanpakt. Er wordt op grote schaal gesjoemeld met de mestverwerking, vooral in Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant. Maar ook in Fryslân zijn er boeren die worden verdacht van mestfraude.

De Partij voor de Dieren wijst erop dat de zorg voor het milieu een van de kerntaken van de provincie is. De partij wil daarom weten hoe het zit met de controle op mestverwerkingsbedrijven. De fractie maakt zich zorgen over het milieu, de waterkwaliteit en de volksgezondheid.