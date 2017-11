10.000e bezoeker Barentszwerf Harlingen

De Barentszwerf in Harlingen kreeg donderdag de tienduizendste bezoeker. Die zat bij een groep van 42 vrijwilligers van de Sontregisters. Zij digitaliseren de oude handgeschreven registers die van 1550 tot 1857 zijn bijgehouden. De tienduizendste bezoeker van de Barentszwerf heeft onder andere het dagboek gekregen over de reis van 1596-1597 van bemanningslid Gerrit de Veer van de Willem Barentsz. Aan de Willemskade in Harlingen bouwen vrijwilligers aan een reconstructie van het schip van Willem Barentsz. Ze hebben er al 25.000 manuren in gestoken. De romp van het schip is bijna klaar.

Meer bezoekers

In het bezoekerscentrum wordt verteld over de reis van Barentsz naar Azië in 1596. Het schip raakte bij Nova Zembla vast in het ijs en de bemanning heeft de winter overleefd in het Behouden Huys. Onder de bezoekers waren tot nu toe 1.250 kinderen en veel buitenlanders, onder wie Duitsers, Belgen en Russen. In vergelijking met 2016 kwamen er dertig procent meer bezoekers naar de werf. Die is nu voor individuele bezoekers gesloten tot 1 april volgend jaar. Groepen kunnen er nog wel terecht voor een rondleiding.