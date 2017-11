Eastermars Lânsdouwe krijgt Friese Anjer

De belangrijkste prijs voor natuur en cultuur in Fryslân - de Friese Anjer - wordt vrijdagmiddag uitgereikt aan de vereniging Eastermars Lânsdouwe. De vereniging was bij de oprichting in 1992 de allereerste agrarische natuurvereniging en een groot voorbeeld voor de rest van het land. Eastermars Lânsdouwe had als doel om landbouw, milieu, natuur en landschap met elkaar te verbinden. Verzuring van de aarde door regen speelde destijds een grote rol. Het was een bedreiging voor de natuur en boerderijen dreigden op slot te geraken.

Door het initiatief is het 'coulissenlandschap' behouden. Want houtmuurtjes en elzensingels werden onderhouden en de landbouwbedrijven konden toch groeien. De Friese Anjer is inmiddels de derde prijs voor Eastermars Lânsdouwe. Volgens voorzitter Van Dijk is het vooral een oeuvreprijs en omdat ze 25 jaar bestaan.

De Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân bestaat uit een speld, een oorkonde en een bedrag van 2.500 euro. De betekenis van het woord lânsdouwe is 'landelijk gebied' of 'dorp met omgeving'.