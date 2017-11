CDA wil 55-plus woningen in gemeentehuis Leeuwarderadeel

De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Leeuwarderadeel wil dat er in het gemeentehuis in Stiens appartementen voor 55-plussers komen. Dat maakte de partij donderdagavond duidelijk in de raadsvergadering. Het gemeentehuis komt door de herindeling leeg te staan. Het CDA wil er ook een grand café in hebben. De partij heeft al met verscheidene planners gepraat over het idee.

Andere plannen voor een zorgcentrum of een school in het gemeentehuis ziet het CDA niet zitten. Volgens de fractie is er vooral behoefte aan huurappartementen in de gemeente.