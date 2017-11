Kiehool Burgum wordt uitvaartcentrum

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg uit Burgum verhuist in de loop van 2018 naar het voormalige onderkomen van de stichting voor sociaal-cultureel werk, Kiehool. De karakteristieke boerderij wordt de komende maanden ingrijpend verbouwd voor de nieuwe functie.

De eigenaresse en oprichtster van het uitvaartbedrijf, Sjoerdtje de Haan, zocht al langer om een geschikte ruimte om de dienstverlening uit te breiden. Naast uitvaarten zal de boerderij ook worden gebruikt voor zaken zoals afscheidsbijeenkomsten, condoleances, exposities en bijeenkomsten na de uitvaart. Wel zal alles aan de uitvaart verbonden zijn.

Volgens de gemeente Tytserksteradiel was er veel belangstelling voor Kiehool. Alle partijen is gevraagd een plan te maken. De Haan had dat ook gedaan. Een publieke inschrijving is er niet geweest. Het gebouw had geen woonbestemming. Kandidaten die er wilden wonen, maakten geen kans. De prijs die wordt betaald voor Kiehool is volgens de gemeente vastgesteld op basis van een taxatierapport.