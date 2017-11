Actie tegen Kick Out Zwarte Piet verboden

De actie om zaterdag de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet bij de Afsluitdijk, Lemmer en op de Centrale As op te wachten, is verboden. Dat is besloten na overleg tussen burgemeester Waanders van Dongeradeel, de politie en het Openbaar Ministerie. Volgens het Openbaar Ministerie is er bij deze actie sprake van 'opruiing' en daarmee wordt de wet overtreden.

De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet zullen voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas in Dokkum een gedeelte van de route lopen, daarna moeten ze op een aangewezen plek staan. De politie heeft de actiegroep laten weten dat hun actie verboden is. Ze hebben gezegd dat ze het plan af zullen blazen.