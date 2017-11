Jenny wil Zwarte Piet-demonstranten tegenhouden

Een filmpje waarin Jenny Douwes uit Drachten Fryslân oproept om de actievoerders tegen Zwarte Piet uit provincie Fryslân te weren, levert online honderden reacties op. Nationale media, waaronder GeenStijl, hebben het filmpje opgepikt. "Ik heb heel veel positieve reacties gekregen," zegt Douwes. "We zijn niet uit op gedonder, maar we willen een duidelijk statement maken. Discussie over Zwarte Piet vind ik prima, maar niet dat mensen uit de Randstad hier tussen de kinderen komen te staan om te protesteren. Zij moeten mooi in Amsterdam blijven. Als wij nu niet zeggen dat we hier geen zin in hebben, wie zal het dan zeggen?"

Op Facebook is er ondertussen een evenement aangemaakt om de "ZeurPieten" tegen te houden.