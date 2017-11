De rondweg van Sneek is donderdagavond afgesloten vanwege een lading cacao die op de weg is beland. Een auto met aanhanger had de lading cacao verloren. Door onbekende oorzaak botste een auto tegen de vangrail. Een auto die daarachter reed, moest uitwijken en belandde ook in de vangrail. Een derde auto met een aanhangwagen moest vol in de remmen en verloor daardoor zijn lading cacao.

Het verkeer wordt omgeleid. Waarschijnlijk zal de weg tot 1 uur 's nachts afgesloten zijn.