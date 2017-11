Shorttrackers Schulting, Knegt en De Laat in finale WB Seoul

Shorttrackers Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting en Idzert de Laat hebben zich donderdag in Seoul bij de wereldbekerwedstrijden geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter. Nederlands kampioene Schulting haalde dit seizoen al een keer goud en drie keer brons op de 1500 meter. Sjinkie Knegt won op deze afstand het vorige seizoen drie keer goud en dit jaar zilver in Shanghai en brons in Boedapest. Daan Breeuwsma haalde de halve finales niet. Hij werd vijfde in de series.