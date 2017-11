Henk Brandsma uit Joure geridderd voor EHBO-werk

Henk Brandsma uit Joure is donderdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Fred Veenstra spelde hem de onderscheiding op bij zijn afscheid als voorzitter van vereniging EHBO Joure. Brandsma heeft zich 25 jaar lang met hart en ziel ingezet voor de vereniging, nadat hij in februari 1993 zijn EHBO-diploma haalde.

Een paar jaar geleden is bij Brandsma de ziekte ALS vastgesteld, maar dat was geen reden om te stoppen met zijn bestuursactiviteiten. Omdat hij nu last krijgt van zijn stem, heeft hij besloten toch te stoppen. Tot februari 2018 zal hij al zijn kennis overdragen aan zijn opvolger en dan is het afscheid definitief.