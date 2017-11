Kogelgaten in dak kerktoren van Wirdum

De kerktoren van Wirdum is beschoten. Er zitten verschillende kogelgaten in de leien van de toren, en het zink is ook geraakt. Het college van rentmeesters denkt dat er is geschoten met een zwaar kaliber luchtbuks. De schade werd ontdekt bij de werkzaamheden aan de toren die op dit moment worden uitgevoerd. Er moeten ongeveer driehonderd leien worden vervangen en dat betekent een kostenpost van duizenden euro's.

In de dorpskrant doen de rentmeesters een oproep aan de daders of aan mensen die weten wie de daders zijn, om zich te melden bij de politie. Ze hopen de schade dan te kunnen verhalen op de daders.