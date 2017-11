Wethouder Stella van Gent heeft donderdag in Sneek de eerste vestiging van De Wurkjouwer in de gemeente Súdwest-Fryslân geopend. De Wurkjouwer is opgezet om mensen die moeilijk aan het werk komen, doordat ze problemen of een leerachterstand hebben, een kans te geven in de maatschappij. In de gemeente De Fryske Marren liepen er al langer twee van dit soort projecten.