Oplichtende algen in kunstproject 85 jaar Afsluitdijk

Een kunstwerk met oplichtende algen is een van de onderdelen van het lichtkunstproject Icoon Afsluitdijk. Dat donderdagavond van start gaat. Het project wordt gehouden in het teken van het 85-jarig bestaan van de dijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft drie lichtprojecten bedacht: Glowing Nature, Lichtpoort en Windvogel.

In het Kazemattemuseum is het lichtproject Glowing Nature. Daar wordt gebruik gemaakt van het natuurfenomeen van oplichtende algen. Bij Lichtpoort lichten aan beide kanten van de weg de sluiscomplexen op in de koplampen van de auto's. Windvogel is een vlieger die met een kabel aan de grond vastzit. De wind laat de vlieger bewegen en zo wordt er stroom opgewekt die wordt gebruikt om de kabel te verlichten.