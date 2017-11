Eise Eisinga Planetarium: It Moaiste fan Fryslân

Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker heeft de verkiezing It Moaiste fan Fryslân gewonnen. Dat is donderdag in de live-uitzending van televisieprogramma Fryslân Hjoed in de Blokhuispoort bekendgemaakt. Met bijna 20 procent van de stemmen is het oudste planetarium van de wereld een overtuigende winnaar. Op de tweede plek eindigde de Waterpoort in Sneek met meer dan 15 procent van de stemmen. De Noorderhaven in Harlingen werd derde met 12.5 procent van de stemmen.

Directeur Adrie Warmenhoven van het planetarium is in de wolken met de eerste plaats. "Echt geweldig, zo fantastisch." Warmenhoven kreeg een speciale plaquette om aan de muur van het planetarium te hangen, overhandigd door juryvoorzitter Jannewietske de Vries. Ook zij was erg blij met de winnaar en noemde het planetarium "onze eigen Leonardo da Vinci".

Aandacht voor architectuur

Architecten Bauke Tuinstra en Jacob Borren zijn de initiatiefnemers van de verkiezing. “Met 2018 in het vizier hebben we ons de vraag gesteld of er zoiets als specifieke Friese architectuur en stedenbouw is”, zegt Tuinstra. Ze vinden het ook belangrijk dat Friezen zelf voldoende oog hebben voor de ruimtelijke kwaliteit. “We hebben geen wereldiconen, maar al die mooie dorpsgezichten, huizen, kerken en landschappen vertellen met elkaar het verhaal van Fryslân. En dat is precies de bedoeling”.

2018

Martin Cnossen van Merk Fryslân zegt dat het toerisme in Fryslân erg kan profiteren van deze verkiezing. "Het concept 'Ask the local' is erg populair. Dan geeft de lokale burger aan waar de toerist het beste naartoe kan gaan. En door deze verkiezing hebben we een goed beeld van de plekken die de Friezen zelf mooi vinden", aldus Cnossen. Merk Fryslân is van plan om een app te ontwikkelen. Met die app kan de toerist de top 100 van deze verkiezing vinden en op die manier een route bepalen die langs deze plekken gaat.

It Moaiste fan Fryslân

De verkiezing voor It Moaiste fan Fryslân is eerder dit jaar begonnen. Friezen hebben hun mooiste huis, dorp, wijk, stad of landschap genomineerd. Een vakjury onder leiding van Jannewietske de Vries heeft daarna een top 100 geselecteerd, waar Friezen op konden stemmen. Na 30.000 stemmen kwamen er 10 finalisten uit, die de strijd aangaan voor de titel: It Moaiste fan Fryslân.