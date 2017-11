Speciale drop voor Culturele Hoofdstad

Er komt een speciaal Culturele Hoofdstad-dropje. De organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft daarover een overeenkomst getekend met dropfabriek Concorp in Jirnsum. Het speciale dropje valt onder het merk Oldtimers. Hoe het smaakt, is nog niet bekend. Daar wordt nog aan gewerkt. Dat gebeurt in samenwerking met supermarktketen Poeisz. Daar is het dropje straks exclusief te koop. Concorp wordt met het merk Oldtimers ook co-sponsor van Culturele Hoofdstad.