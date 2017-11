Stel je voor je wordt midden in de nacht wakker en er staat een olifant in de slaapkamer. Dat zal hier in ons land natuurlijk niet snel gebeuren, maar het overkwam fotograaf Henk Laverman uit Wirdum wel. Laverman verbleef in een lodge in Zambia, toen hij midden in de nacht wakker werd van veel kabaal. "Ik kon in eerste instantie niet plaatsen wat het was. Het lawaai nam enorm toe en er werd van alles afgebroken. En toen ineens zag ik een slurf binnenkomen", zegt Laverman.

Slurf

Toen Laverman de slurf zag, besefte hij zich dat er een olifant buiten de lodge stond. "Dat was te gek voor woorden natuurlijk! Dus ik ging plat op bed liggen, helemaal onder de dekens met alleen mijn kop er bovenuit. En maar kijken wat er ging gebeuren", vertelt Laverman. "Die slurf die ging maar heen en weer. En daardoor vielen steeds meer dingen om. Uiteindelijk werd met een harde klap de voordeur open geknald en kwam de olifant naar binnen."

Eten

Laverman schrok zich rot en besefte zich dat hij zich heel stil moest houden. "Op dat moment zag ik de indrukwekkend grote kop, met slagtanden en slurf en grote poten. Hij was zo'n drie meter bij mij vandaan en alles in de lodge gooide hij om. Maar toen ineens hoorde ik dat de olifant in de lodge ging eten. Dat vond ik raar, omdat ik niks eetbaars had. In totaal duurde dit eten wel een uur. Heel spannend! Uiteindelijk verdween hij."

Ravage

Toen de olifant wegging, probeerde Laverman meteen de deur van de lodge weer dicht te doen. "Dat lukte totaal niet. De deur was compleet vernield. De olifant had een ravage aangericht." Uiteindelijk is Laverman op de bovenverdieping van de lodge gaan zitten. Daar heeft hij nog anderhalf uur kunnen slapen.

Na die lange nacht begon Laverman zich te realiseren wat hem was overkomen. "Dankzij alles, ik weet ook niet hoe, heb ik het wel gered. Ik ben wel heel blij dat mij niks is overkomen!"