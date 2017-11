Het gebouw van de Rabobank aan het Beursplein in Leeuwarden is donderdagmiddag korte tijd ontruimd geweest. Het brandalarm in het gebouw was afgegaan en volgens protocol waren alle medewerkers naar buiten gegaan. Dat het alarm afging, kwam volgens de brandweer door werkzaamheden. Er was niets ernstigs aan de hand. De medewerkers zijn weer aan het werk gegaan.