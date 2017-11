Medewerkers failliete scheepswerf krijgen alsnog loon

Scheepswerf CMS in Leeuwarden is door de rechtbank in de Friese hoofdstad failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde langere tijd in financiële moeilijkheden. De problemen liepen zo hoog op dat de 25 medewerkers de afgelopen tweeënhalve maand geen salaris hebben ontvangen. Uitkeringsinstantie UWV heeft dat nu overgenomen, zodat de medewerkers het achterstallige loon toch nog uitbetaald krijgen.

CMS heeft veel geld verloren vanwege een gedwongen stillegging van het werk. De inspectie ging over tot die maatregel, nadat met asbest vervuild staalgrit op het terrein werd aangetroffen. De werf heeft nog bij de rechter gepoogd de kosten te verhalen op de leverancier van het grit, maar dat is mislukt.