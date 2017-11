Veranderingen overtocht Ameland: sneldienst en hogere prijs

Rederij Wagenborg komt eind maart van volgend jaar met een sneldienst tussen Ameland en Holwerd. Het is een van de maatregelen om iets te doen aan de vertragingen die de veerboot vaak heeft door de problemen met de ondiepe vaargeul. Een andere maatregel is een 'knip' in de nieuwe dienstregeling. Dat betekent dat de boot van half één van Ameland voortaan om één uur vertrekt. Zo ontstaat een half uur ruimte, waarin een vertraging kan worden ingelopen.

De prijs van de overtocht gaat volgend jaar omhoog. Reizigers van en naar het eiland moeten voortaan tien cent meer betalen voor een bootkaartje.